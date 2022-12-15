استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال والمخابز بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز؛ لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وضمان تقديم منتجات آمنة للمواطنين.

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون والاشتراك والتنسيق التام مع مباحث التموين بالمحافظة، اليوم الخميس، بتنفيذ حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية.

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وقد أسفرت الحملة عن تحرير 72 محضر، منها 39 محضر فى مجال الأسواق والمحال التجارية، منقسمة إلى 15 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر المقرر، و17 محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية (غش تجارى)، و4 محاضر لعدم الإعلان عن وجود مخازن، ومحضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية.

وفيما يخص الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير33 محضر، عبارة محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و11 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و محضرين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و6 محاضر، لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و10 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر للتوقف عن الإنتاج.

وأشار وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 40 كيلو جبن ولانشون منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبر ماركت، بالإضافة إلى تحرير محضر توقف لأحد البقالين التموين لتوقفه عن البيع بدون أذن رسمي.