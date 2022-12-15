استبدال مواسير المياه القديمة بأخرى بلاستيكية جديدة بمدينة طهطا

ومن جنبه أضاف المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أنه سوف يتم بدء العمل بعدد كبير من الشوارع بمنطقة قبلى البلد (حوالى 15 شارع) ومنها طريق بنهو القديمة وشارع عبدالهادى وشارع الخواص وشارع الصابرين وشارع درغام وشارع الوحدة وشارع الطيبين وحارة طربوش وشارع 50 وشارع 51 وشارع 52 وشارع 54 وشارع 52 مكرر وعدد من الشوارع المستجدة بمنطقة قبلى البلد

وأوضح المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على أننا مستمرون فى أعمال الاحلال والتجديد لخطوط المياة والعمل على رفع كفاءة منطقة قبلى البلد والعديد من المناطق المختلفة حتى يتم الانتهاء من استبدال جميع خطوط المياه القديمة بخطوط جديدة خلال الفترة القادمة