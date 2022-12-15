اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 07:55 م
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استبدال مواسير المياه القديمة بأخرى بلاستيكية جديدة بمدينة طهطا

الخميس، 15 ديسمبر 2022 07:19 م
استبدال مواسير المياه القديمة بأخرى بلاستيكية جديدة بمدينة طهطا مواسير مياه - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أنه تم إعتماد أعمال الإحلال والتجديد وإستبدال خطوط المياه القديمة الأسبستوس بمواسير بلاستيك جديدة آمنه صحيا وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج برئاسة المهندس محمد صلاح رئيس الشركة.

 

ومن جنبه أضاف المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أنه سوف يتم بدء العمل بعدد كبير من الشوارع بمنطقة قبلى البلد (حوالى 15 شارع) ومنها طريق بنهو القديمة وشارع عبدالهادى وشارع الخواص وشارع الصابرين وشارع درغام وشارع الوحدة وشارع الطيبين وحارة طربوش وشارع 50 وشارع 51 وشارع 52 وشارع 54 وشارع 52 مكرر وعدد من الشوارع المستجدة بمنطقة قبلى البلد

وأوضح المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على أننا مستمرون فى أعمال الاحلال والتجديد لخطوط المياة والعمل على رفع كفاءة منطقة قبلى البلد والعديد من المناطق المختلفة حتى يتم الانتهاء من استبدال جميع خطوط المياه القديمة بخطوط جديدة خلال الفترة القادمة

 


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