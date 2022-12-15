إصلاح خطوط المياه بمحلة أبو على وخطوط الصرف بالبنوان

وجه اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى رؤساء الوحدات المحلية لقرى محلة أبو على والبنوان بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة الكبرى للقيام بالإصلاحات اللازمة لخطوط مياه الشرب و الصرف الصحى بهذه الوحدات.

فى نطاق الوحدة المحلية بمحلة أبو علي تم إصلاح وصيانة خطر خط مياه الشرب أمام المدرسة الثانوية الإعدادية بنات ناتج عن كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسيى وتم العمل على رفع ناتج المياه وصيانة المحابس ووصلات المياه وفى نطاق الوحدة المحلية بالبنوان تم متابعة إصلاح كسر بخط طرد رئيسي بشبكة الصرف الصحى بمنطقة طريق 12 بمدخل البنوان الجنوبي والمؤدى إلى طريق كفر الشيخ.

شارك فى أعمال المتابعة محمد المحمدى رئيس وحدة محلة أبو على و محمد السباعى رئيس وحدة البنوان.