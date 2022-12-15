وأعرب أمير الكويت - فى برقية تهنئة بعثها إلى ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس اليوم الخميس، عن خالص تهانية بمناسبة تأهل منتخب المغرب لكرة القدم إلى دور النصف نهائي في بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر .