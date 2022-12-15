أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 15-12-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 15-12-2022.



إيقاف تداول 7 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، بلتون المالية القابضة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.



البورصة تخسر 11.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت خلال الجلسات الثلاثة الماضية، بضغوط مبيعات مؤسسة محلية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 973.506 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.94%، والعرب على 8.93%، واستحوذت المؤسسات على 30.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.68%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 51.4 مليون جنيه، 373.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 224.6 مليون جنيه، 82.6 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 115.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 15141 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2633 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 18178 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 6230 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3629 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1262 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 8.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.20%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.23%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.93%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.274 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.45%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.519 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.01%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 137.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.60%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.67%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 7.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.28%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 23.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.70%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 34 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.53%.