ولي عهد الكويت يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء اليابان العلاقات التاريخية بين البلدين

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تلقى نائب أمير الكويت، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تناول العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين .



وأشاد رئيس وزراء اليابان - خلال الاتصال الهاتفي - بالانتخابات البرلمانية التي شهدتها دولة الكويت مؤخرا، مقدما التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، كما اطمأن على صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .



من جانبه اطمأن ولي عهد الكويت على صحة الإمبراطور ناروهيتو امبراطور اليابان، معبرا عن خالص الشكر لهذا التواصل الذي يعبر عن العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين الصديقين راجيا لليابان وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.