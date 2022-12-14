ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمرحلتين الابتدائية والإعدادية فى بورسعيد

اعتمدت الدكتورة هاله عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، جداول امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، للمدارس "رسمى، لغات، خاص" للفصل الدراسى الأول.
أولأ / سنوات النقل الإبتدائى للصفين الرابع والخامس تبدأ خلال الفترة من 2 حتى 11 يناير 2023
ثانياً / الصف السادس الإبتدائى تبدأ خلال الفترة من 2 إلى 9 يناير 2023
ثالثاً / الصف الأول الإعدادي تبدأ خلال الفترة من 2 إلى 16 يناير 2023
رابعاً / الصف الثاني الإعدادي خلال الفترة من 3 يناير إلى 16 يناير 2023
خامساً/ الصف الثالث الإعدادي خلال الفترة من 18 إلى 25 يناير 2023
سادساً / الصفين الأول والثانى الإعدادي المهني خلال الفترة من 2 يناير إلى 10 يناير 2023
سابعاً / الصف الثالث الإعدادي المهني خلال الفترة من 14 يناير إلى 21 يناير 2023
جدول ثاني إعدادي مهنى
جدول الصف الثاني الإعدادي
جدول الصف الرابع
جدول الصف الخامس
جدول الصف السادس
جدول ثالث إعدادي مهنى
جدول الصف الثالث الاعدادي
جدول الصف لأول الإعدادي
جدول اول إعدادي مهنى
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