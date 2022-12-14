اليوم السابع
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ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمرحلتين الابتدائية والإعدادية فى بورسعيد

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:47 م
ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمرحلتين الابتدائية والإعدادية فى بورسعيد امتحانات ـ أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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اعتمدت الدكتورة هاله عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، جداول امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، للمدارس "رسمى، لغات، خاص" للفصل الدراسى الأول. 
 
أولأ / سنوات النقل الإبتدائى للصفين الرابع والخامس تبدأ خلال الفترة من 2 حتى 11 يناير 2023
 
 ثانياً / الصف السادس الإبتدائى تبدأ خلال الفترة من 2 إلى 9 يناير 2023 
 
ثالثاً / الصف الأول الإعدادي تبدأ خلال الفترة من 2 إلى 16 يناير 2023
 
رابعاً / الصف الثاني الإعدادي خلال الفترة من 3 يناير إلى 16 يناير 2023
 
خامساً/ الصف الثالث الإعدادي خلال الفترة من 18 إلى 25 يناير 2023 
 
سادساً / الصفين الأول والثانى الإعدادي المهني خلال الفترة من 2 يناير إلى 10 يناير 2023 
 
سابعاً / الصف الثالث الإعدادي المهني خلال الفترة من 14 يناير إلى 21 يناير 2023 
جدول ثاني إعدادي مهنى
جدول ثاني إعدادي مهنى

جدول الصف الثاني الإعدادي
جدول الصف الثاني الإعدادي

جدول الصف الرابع
جدول الصف الرابع

جدول الصف الخامس
جدول الصف الخامس

جدول الصف السادس
جدول الصف السادس

جدول ثالث إعدادي مهنى
جدول ثالث إعدادي مهنى

جدول الصف الثالث الاعدادي
جدول الصف الثالث الاعدادي

جدول الصف لأول الإعدادي
جدول الصف لأول الإعدادي

جدول اول إعدادي مهنى
جدول اول إعدادي مهنى
 
 

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