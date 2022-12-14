ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمرحلتين الابتدائية والإعدادية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

اعتمدت الدكتورة هاله عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، جداول امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، للمدارس "رسمى، لغات، خاص" للفصل الدراسى الأول.

أولأ / سنوات النقل الإبتدائى للصفين الرابع والخامس تبدأ خلال الفترة من 2 حتى 11 يناير 2023

ثانياً / الصف السادس الإبتدائى تبدأ خلال الفترة من 2 إلى 9 يناير 2023

ثالثاً / الصف الأول الإعدادي تبدأ خلال الفترة من 2 إلى 16 يناير 2023

رابعاً / الصف الثاني الإعدادي خلال الفترة من 3 يناير إلى 16 يناير 2023

خامساً/ الصف الثالث الإعدادي خلال الفترة من 18 إلى 25 يناير 2023

سادساً / الصفين الأول والثانى الإعدادي المهني خلال الفترة من 2 يناير إلى 10 يناير 2023

سابعاً / الصف الثالث الإعدادي المهني خلال الفترة من 14 يناير إلى 21 يناير 2023