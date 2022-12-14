مياه سوهاج تحصد المركز الأول بمسابقة الدخول للأماكن المغلقة بين الشركات بالإسكندرية

حصل فريق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج على المركز الأول بمسابقة الدخول للاماكن المغلقة والتى تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحطة مياه المنشية 3 بشركة مياه الشرب بالإسكندرية فى الفترة من 8 الى 13 ديسمبر الجارى وذلك في اطار اهتمام الدولة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتامين العاملين ضد مخاطر العمل.

وأشار المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ان الهدف من المسابقة هو رفع كفاءة العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى فى مجال تجنب مخاطر العمل حفاظا على حياة العاملين.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم الدفع بفريقين للمشاركة فى فعاليات المسابقة التى يشارك بها 21 شركة مياه شرب وصرف صحى باجمالى 160 متسابق على مستوى الجمهورية وأنه حصل فريق الشركة المشارك بمسابقة التعامل مع تسرب غاز الكلور جماعى على المركز السابع وحصل الفريق المشارك بمسابقة سيبيا فردى على المركز الثامن وانه تم تدريب الفرق المشاركة فى وقت سابق بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية بشركة مياه سوهاج والذى تم تأسيسه على أحدث النظام لتدريب العاملين ورفع كفائتهم وتدريبهم على كيفية تجنب مخاطر العمل وكيفية استخدام إرشادات السلامة والصحة المهنية حفاظا على حياتهم وان الشركة تولى اهتمام كبير بسلامة العاملين وتامين بيئة العمل وشراء مهمات السلامة والصحة المهنية والتى تشمل بدل تطهير ونظارات واقية واوجه لحام وأجهزة كشف غازات وجوانتيات وأحذية سيفتى وشنطة إصلاح أسطوانات الكلور متعددة الاغراض وغيرها من المهمات المستخدمة فى ذلك المجال.