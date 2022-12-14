اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:44 م
أكرم القصاص
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موريشيوس تتصدر دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على سلم الإنماء البشرى

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:00 م
موريشيوس تتصدر دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على سلم الإنماء البشرى علم موريشيوس
أ ش أ

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أكد تقرير الإنماء البشري الذي يصدر عن الأمم المتحدة أهمية الحاجة إلى تعزيز معدلات التنمية البشرية في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من خلال نقل التكنولوجيا والاستثمارات و دعم مؤسسات الصحة و التعليم .


وأشار التقرير - الذي تم توزيعه على هامش اجتماعات منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقى المنعقد حاليا في واشنطن - إلى أن جمهورية موريشيوس التي تتصدر دول جنوب الصحراء الكبرى على مؤشر الإنماء البشري إفريقيا تقع في الوقت ذاته بالمركز رقم 66 عالميا على سلم الإنماء البشرى . 


وبحسب التقرير يتألف مؤشر الإنماء البشرى تعليميا و تشغيليا و صحيا من ألف نقطة، حصلت موريشيوس منها على 804 نقاط ، متصدرة بذلك كافة دول إفريقيا جنوب الصحراء و تليها جمهورية سيشيل ( 796 نقطة ) و تليها جمهورية بتوسوانا ( 735 نقطة ) ، و جاءت جنوب إفريقيا فى ترتيب لاحق (709 نقاط) و تلتها الجابون (703 نقاط) فى الترتيب الأخير على المؤشر . 


موريشيوس

افريقيا

الصحراء الكبرى



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