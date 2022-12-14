منطقة دمياط تلغى مباراة بالقسم الرابع‎‎ لعدم وجود سيارة إسعاف بالملعب

دمياط - هيثم مراد

قررت منطقة دمياط لكرة القدم إلغاء مباراه بدوري القسم الرابع والمقامة بين فريقي مركز شباب شطا ومركز شباب الروضة.

وجاء القرار بسبب عدم تجهيز الفرق المضيف للمباراة الملعب وتوفير الاشتراطات الطبية اللازمة وفق تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم والتى تنص على ضرورة وجود سيارة إسعاف بملعب المباراة قبل موعدها بنصف ساعة.

وأكد قدري الصعيدي رئيس منطقة دمياط لكرة القدم، إلغاء المباراة وفقا للوائح المنصوص عليها، مشيرا إلى أنه تم احتساب نتيجة المباراة لفريق مركز شباب شطا نتيجة عدم التزام الفريق المستضيف للمباراة بالتعليمات المقررة بشأن الاشتراطات الطبية.