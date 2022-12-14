اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 06:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

منطقة دمياط تلغى مباراة بالقسم الرابع‎‎ لعدم وجود سيارة إسعاف بالملعب

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 05:56 م
منطقة دمياط تلغى مباراة بالقسم الرابع‎‎ لعدم وجود سيارة إسعاف بالملعب فريق مركز شباب شطا
دمياط - هيثم مراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت منطقة دمياط لكرة القدم إلغاء مباراه بدوري القسم الرابع والمقامة بين فريقي مركز شباب شطا ومركز شباب الروضة. 
 
وجاء القرار بسبب عدم تجهيز الفرق المضيف للمباراة الملعب وتوفير الاشتراطات الطبية اللازمة وفق تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم والتى تنص على ضرورة وجود سيارة إسعاف بملعب المباراة قبل موعدها بنصف ساعة. 
 
وأكد قدري الصعيدي رئيس منطقة دمياط لكرة القدم، إلغاء المباراة وفقا للوائح المنصوص عليها، مشيرا إلى أنه تم احتساب نتيجة المباراة لفريق مركز شباب شطا نتيجة عدم التزام الفريق المستضيف للمباراة بالتعليمات المقررة بشأن الاشتراطات الطبية. 
 
 
 

الدوري المصري

اتحاد الكرة

دوري القسم الرابع

دمياط

الاتحاد المصري لكرة القدم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة