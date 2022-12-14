مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض "العودة إلى مصر: مجموعة برازيلية من الصور"

ويضم المعرض مجموعة من الصور ضمن أول مجموعة وثائقية برازيلية يتم إدراجها في قائمة «سجل ذاكرة العالم» لمنظمة اليونسكو؛ حيث كان يملكها الإمبراطور دوم بيدرو الثاني، ثم تبرع بها عام 1889 للمكتبة الوطنية بريو دي جانيرو، وقد حملت المجموعة اسم مجموعة «السيدة تريزا كريستينا ماريا»، بطلب من الإمبراطور الذي رغب في تكريم زوجته.

وقد زار الإمبراطور دوم بيدرو الثاني مصر مرتين؛ عام 1871 وعام 1876، شاهد فيهما الأماكن الأثرية وعدد من المدن، مدونًا انطباعاته عن سياق الحياة في مصر آنذاك. كان الإمبراطور دوم بيدرو الثاني مولعًا بالتصوير الفوتوغرافي، مما دفعه لجمع أكثر من عشرين ألف صورة، منها خمسمائة صورة عـن مصر، من قبل عديد من المصورين، أمثال فيليكس بونفيس، وفرانسيس فريث، وباسكال سيبا، وهيبوليت ديلى، وإميل ببشار، مما يثري العرض بقيم فنية مميزة لتوثيق تلك الحقبة الزمنية بكل جمالياتها وخصوصيتها.

وأعرب الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته لافتتاح هذا المعرض الهام بالتعاون مع سفارة البرازيل في مصر، مؤكدًا أن هذه المجموعة القيمة تذكرنا بأهمية التاريخ والثقافة في تأسيس العلاقات الثنائية القوية بين مصر والبرازيل.

من جانبه، قال السفير أنطونيو باتريوتا إن هذا المعرض يضم مجموعة صور الإمبراطور دوم بيدرو الثاني الذي كان يتمتع بفضول تاريخي واهتمام شديد بمصر، مؤكدًا أن مصر لطالما أبهرت البرازيل والعالم.

وأكد السفير على قوة العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية التي تجمع مصر والبرازيل، وأضاف أنه يتوقع أن تزدهر هذه العلاقات في المستقبل خاصة في مجال الثقافة، وانه سيسعى لبذل المزيد من الجهد في هذا الإطار خاصة في مجال التبادل الثقافي والأكاديمي.

يستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء 17 يناير 2023، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ما عدا أيام الجمعة.