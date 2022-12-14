مصر باب السلام والاستقرار.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسى بتجمع أصدقاء مصر بالكونجرس (إنفوجراف)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مقر إقامته بواشنطن اليوم الأربعاء، أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهورى.



مصر باب السلام والاستقرار

وأكد الرئيس خلال اللقاء استراتيجية علاقات مصر الممتدة بالولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز العلاقات فى إطار المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل.



مصر باب السلام والاستقرار

أشار إلى الواقع الإقليمى المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، كما نبّه إلى خطورة عدم الاستقرار والإرهاب الذى طالت تداعياته العديد من الدول، لافتا إلى تداعيات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وحرب أوكرانيا على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء.



مصر باب السلام والاستقرار

ودعا الرئيس السيسى إلى تكاتف الجهود الدولية لمواجهة تلك التداعيات، كما أكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية بالتوصل لحل عادل وشامل وفق المرجعيات الدولية.

وأشاد أعضاء الكونجرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام، كما ثمّن أعضاء التجمع عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.



مصر باب السلام والاستقرار

وأكدوا أن مصر ركيزة استقرار الشرق الأوسط والعالم العربى وشريك محورى للولايات المتحدة، كما أعربوا عن تقدير دور مصر الفاعل فى مكافحة الإرهاب وإصلاح الخطاب الدينى، وأكدوا أيضا أن واشنطن لن تنسى فضل مصر فى فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش فى الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى عدد من المجالات، والتطرق لتطورات الساحتين الإقليمية والدولية خاصةً مستجدات القضية الفلسطينية.