اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:39 م
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مصرع شخص أسفل عجلات قطار القاهرة - الإسكندرية فى المنوفية

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:31 م
مصرع شخص أسفل عجلات قطار القاهرة - الإسكندرية فى المنوفية أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شخص مصرعه تحت عجلات قطار القاهرة- الإسكندرية أثناء مروره على شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقى كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع شخص تحت عجلات قطار القاهرة- الإسكندرية أثناء مروره على شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


محافظة المنوفية

مركز قويسنا

أمن المنوفية

السكة الحديد



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