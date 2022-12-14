محافظ المنيا يناقش عددا من مشكلات المواطنين فى جميع القطاعات

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، والجهات المعنية.



وقال المحافظ، إن المنيا تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوليات العمل، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، لتوفير فرص العمل للشباب، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.



وأكد المحافظ، على اهتمام القيادة السياسية بجميع ما يتعلق ببناء الإنسان المصرى، من خلال توفير الخدمات المختلفة فى جميع القطاعات، والعمل على إزالة المعوقات ووضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات، بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مضيفا أن جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل من خلال تسخير كافة إمكاناتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أشار المحافظ إلى أهمية التعليم الفنى والاهتمام به، بالإضافة إلى أن المحافظة اتخذت خطوات جادة من أجل سرعة البت في طلبات التصالح المقدمة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.



وأكد المحافظ، أن المتابعة الميدانية، والاجتماعات الأسبوعية، الخاصة بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، أتت بثمارها، وجعلت تلك المشروعات واقعاً ملموساً يشهده القاصى والدانى، من خلال تذليل كافة المعوقات، وتوفير جميع الأراضي للمشاريع المستهدفة، حيث قاربت جميع مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية على الانتهاء، إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز عالية فى باقى المشاريع، بـالـ 19 قطاع خدمي، والتي يتم تنفيذها بـ 192 قرية بإجمالي 757 تابع فى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، فى المرحلة الأولى، بالإضافة لقرى مركزي "بني مزار وسمالوط، والمدرجة في المرحلة الثانية للمبادرة.



وخلال اللقاء استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالي، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.



من جانبهم وجه النواب، الشكر لمحافظ المنيا، وكافة الأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر فى حل المشكلات التي تعيق مسار التنمية، لضمان حياة كريمة للمواطنين، مشيدين بتواجد المحافظ المستمر بين أبناء المحافظة وتواصل جولاته الميدانية وسرعة استجابته للمشكلات.