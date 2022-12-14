محافظ الغربية يتفقد محيط الكنائس فى 3 مراكز استعدادا لأعياد الميلاد

الغربيــــة عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة موسعة لمتابعة استعداد المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، وذلك من خلال جولة موسعة استمرت لمدة 6 ساعات، تابع خلالها جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس والأديرة في مراكز طنطا، بسيون وكفر الزيات.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية محيط كنائس (كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بسبرباى، كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمحلة مرحوم، كنيسة مارى جرجس الرومانى بقرية برما، كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبى ببسيون، كنيسة العذراء مريم وكنيسة الشهيد العظيم أبوسيفين بكفر الزيات، كنيسة السيدة العذراء مريم في أبيار).

وأشار المحافظ إلى أن الجولة تأتى ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أى مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح، مشدداً على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة وتمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس، والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

وأكد رحمي خلال جولته أن مصر لها طبيعة خاصة تتجسد فيه كل معالم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب من مسلمين ومسيحيين، وهناك حالة من التسامح والإخاء بين الأهالي، والجميع على قلب رجل واحد لإخراج احتفالات أعياد الميلاد المجيد بأفضل صورة.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، والمحاسب إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.