محافظ الجيزة يعلن تطوير البنية التحتية بمنطقتى ميت عقبة وأرض اللواء

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو التنمية وتحسين معيشة المواطنين كان الدافع الرئيسى لتقديم الشركاء المحليين والدوليين ليد العون للمساهمة فى تنفيذ مخططات الدولة ويأتى على رأس هؤلاء الشركاء الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال كلمة ألقاها باحتفالية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى وإطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإرتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق الغير مخططة بمحافظتى القاهرة والجيزة، بحضور الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى وماثيو فاسير المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية بشمال أفريقيا ورفايل مارتن دى لاجارد ممثل السفارة الفرنسية بالقاهرة والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، والذى أقيم ببحيرة القاهرة - بمنطقة متحف الحضارة بمدينة الفسطاط.

وأضاف محافظ الجيزة، بأن المشروعات المنفذة خلال المرحلة الأولى ساعدت وبصورة ملحوظة فى تحقيق الإرتقاء الحضرى للمواطنين بمنطقتى ميت عقبة وأرض اللواء وتحسين سبل معيشتهم من خلال تطوير البنية التحتية والمدارس وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن التنمية شملت كافة القطاعات وأفراد المجتمعات المستهدفة دون إستثناء وذلك لتحقيق التنمية الشاملة.

وشهدت الإحتفالية تسلم محافظ الجيزة درع تكريم من رئيس جهاز المشروعات الدكتور نيفين جامع نظير التعاون والمساهمة الفعالة لأجهزة المحافظة فى تحقيق برامج التنمية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الجهاز والشركاء المحليين والدوليين.

وبنهاية الكلمة أعرب راشد عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الجهات المشاركة بالحفل لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق رفاهية مواطنى محافظة الجيزة.