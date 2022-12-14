وقال المبعوث الأميركي، خلال حديثه أمام جلسة "بناء مستقبل مستدام: الشراكة من أجل تمويل البنية التحتية وانتقال الطاقة" ضمن أعمال منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي، إن القارة الإفريقية تحتاج إلى 170 مليار دولار سنويًا للاستثمار في قطاعات البنية الأساسية والطاقة وهو الهدف الذي لا يزال بعيد المنال وفقًا لبنك الاستثمار الإفريقي بعجز يصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.



ودعا المبعوث الأمريكي إلى حشد المزيد من الأموال الحكومية والخاصة ودعم المستثمرين للتوجه إلى القارة الإفريقية، منوها بمبادرة الرئيس الأميركي بايدن التي أطلقها أمام مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتوفير ملياري دولار للاستثمار في الطاقة الشمسية.



ومن جانبه، أكد رئيس أنجولا چوال رانسي أن بلاده والدول الأفريقية بدأت التحرك نحو الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة وأيضا الطاقة المائية من خلال السدود والطاقة الشمسية، مما يتيح زيادة القدرة على توليد الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية.



ومن ناحيته، أشار رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن إلى أن بلاده تسعى لتنويع الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل وتطوير البنية التشريعية الجاذبة للاستثمار لإعطاء مزيد من الثقة والضمانات للمستثمرين ومحاربة البيروقراطية في كافة القطاعات.