كتبت نهير عبد النبى

الزحار الأميبي هو عدوى يسببها طفيلي يطرحه جسمك من خلال فضلات الجسم، عندما يدخل الطفيل إلى أمعائك ، يمكن أن يسبب أعراضًا مثل التشنج والإسهال، ويقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن الزحار الأميبي وفقا لما ذكره موقع clevelandclinic

س:من الذي يصيب داء الزحار؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بداء الزحار، وغالبًا ما تحدث الحالة في المناطق الاستوائية ذات الصرف الصحي السيئ .

س:كيف تصاب بداء الزحار؟

تصاب بداء الزحار عندما يدخل طفيلي جهازك الهضمي ، و يحدث هذا عندما تأكل أو تشرب شيئًا ملوثًا بالطفيلى، ويمكنك أيضًا الحصول على الطفيل في نظامك إذا لمست سطحًا يحتوي على بيض الطفيل ثم وضعت أصابعك في فمك..

ما هي أعراض داء الزحار؟

لا يمرض كل شخص مصاب بعدوى داء الزحار قد لا يكون لديك أي أعراض لداء الزخار ، خاصة عند الإصابة لأول مرة. قد تظهر عليك الأعراض في غضون أربعة أسابيع بعد الإصابة و تشمل الأعراض:

-تقلصات ( آلام في البطن ).

-الإسهال (أحيانًا مع نزيف في المستقيم ).

-حمى .

-غثيان .

س:ما الذي يسبب داء الزحار؟

يتسبب الطفيل E.Histolytica في الإصابة بداء الزحار، الطفيلي هو كائن حي يعيش في أو على كائن حي آخر ، ويعرف باسم مضيفه، و يحصل الطفيل على تغذيته من المضيفل عندما يضع الطفيل البيض ، يتطور البيض إلى أكياس ناضجة داخل العائل.

إذا كنت مصابًا بهذا الطفيل، فإن الأكياس تخرج من جسمك عبر الفضلات بعد ذلك ، يمكن أيضًا أن يصاب أي شخص يتلامس مع كمية صغيرة من فضلات المصاب بالعدوى.

س:ما الاختبارات التي يستخدمها مقدمو الرعاية الصحية لتشخيص داء الزحار؟

مقدم الرعاية الصحية ينظر إلى عينة من الفضلات تحت المجهر، ولا يوجد الطفيل الذي يسبب داء الزحار في جميع العينات قد تحتاج إلى تقديم أكثر من عينة واحدة. قد يأخذ المزود أيضًا عينة دم للبحث عن بعض الأجسام المضادة .

إذا كانت لديك أعراض شديدة تشير إلى وصول العدوى إلى مجرى الدم ، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بما يلي:

اختبارات الدم للتحقق من وظائف الكبد .

تنظير القولون .

الموجات فوق الصوتية .

كيف يتم علاج داء الزحار؟

يشمل علاج داء الزحار المضادات الحيوية التي يمكن أن تعالج العدوى، و تعتمد المضادات الحيوية التي يصفها مزودك على ما إذا كنت تعاني من الأعراض. إذا لم تكن لديك أعراض ، فقد تحتاج إلى نوع واحد من المضادات الحيوية، إذا كانت لديك أعراض ، فقد تحتاج إلى تناول نوعين مختلفين من المضادات الحيوية.