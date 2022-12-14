فحص 195200 مواطنا بمستشفيات دمياط خلال شهر نوفمبر‎‎

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط فحص 195287 مواطنا بمستشفيات المحافظة سواء بأقسام المجانى أو الاقتصادى، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضى.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن عدد المترددين على أقسام الطوارئ والاستقبال بلغت 63033 مواطنا، بينما تم تنفيذ 1571 عملية جراحية متنوعة.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم استقبال 836 حالة داخل قسم الرعاية المركزة، فيما تم دخول 264 طفلا بالحضانات لعلاج الأطفال المبتسرين.

وأضاف أيضا أنه تم إجراء 50272 اختبار معملي، إضافة إلى إجراء 23022 أشعة بمختلف أنواعها، كما تم إجراء 19684 جلسة علاج طبيعي لأكثر من 600 مواطن.