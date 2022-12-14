اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فتح الله فوزي رئيسا لمجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:04 م
فتح الله فوزي رئيسا لمجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مجلس الإدارة الجديد
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، فوز المهندس فتح الله فوزي برئاسة الجمعية، وفؤاد حدرج نائبًا، وعلاء الزهيري أمينًا عام، والدكتور نجاد شعراوي أمين للصندوق، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وإعادة تشكيل هيئة المكتب لدورة 2022/2026.
 
كما أسفرت الانتخابات عن فوز الدكتورة زينب الغزالي ومروان زنتوت وعمر بلبع، وعلاء سبع، ومحمد المصري بعضوية مجلس الإدارة، بينما عين كل من محمد أمين الحوت، وأحمد طيبة، وخالد حجازي، وداني شعيب أعضاء شرفيين للمجلس.
 
WhatsApp Image 2022-12-14 at 14.59.23
 

 

 


الجمعية المصرية اللبنانية

اخبار الاقتصاد

رجال الاعمال

فتح الله فوزي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة