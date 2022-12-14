اليوم السابع
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غداً.. عودة قيام قطارات من محطة الإسكندرية بعد تطوير منظومة الإشارات

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 02:00 م
غداً.. عودة قيام قطارات من محطة الإسكندرية بعد تطوير منظومة الإشارات قطار
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعادة دخول عدد من القطارات لمحطتى الاسكندرية بدلًا من اختصارهم بمحطة سيدى جابر والقيام منهما بعدد من القطارات الأخرى.

 

وقررت هيئة السكة الحديد، اعتبارًا من غدا الخميس عودة امتداد مسير قطارات [661 – 7 – 15 – 567 – 157 – 29 ] إلى محطة الإسكندرية والقيام منها بقطارات [ 668 – 24 – 32 – 196 – 1108 – 8 ] وبنفس التركيب والجداول المقررة. 

 

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتى تزامنًا مع الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات الجديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والتى تعد جزء من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتيسيرًا عليهم. 

 


السكة الحديد

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