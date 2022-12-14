ضبط المتهمين بإطلاق رصاص على شخص وخطفه داخل سيارة

كتب محمود عبد الراضى

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام مجهولين يستقلون سيارة "بدون لوحات معدنية" باصطحاب أحد الأشخاص عنوة تحت تهديد سلاح نارى، والانصراف به لجهة غير معلومة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبتكثيف الجهود من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد المجنى عليه وتبين أنه (سائق سيارة "ميكروباص" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقليوبية)، وبسؤاله أفاد بقيام 4 أشخاص مجهولين باستيقافه حال سيره بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وإحداث إصابته بطلق نارى بالقدم واصطحابه عنوة بالسيارة، وعقب ذلك قاموا بنقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وتهديه بعدم الإبلاغ.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وذلك بمحل إقامتهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وذلك اعتقاداً منهم أن المجنى عليه أحد جيرانهم الذى قام بسرقة شقتهم وما بها من مواد مخدرة بالاشتراك مع مالكة الشقة محل سكنهم ونجلها "أمكن ضبطهما"، ولدى علمهم بأنه ليس المقصود قاموا بنقله لإحدى المستشفيات وقاموا بتهديده لعدم الإبلاغ عنهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.