ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمخزن بالشرقية بـ2.5 مليون جنيه

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين بالشرقية، برئاسة محمد الميهي مدير عام الإدارة وهيئة الرقابة على الدواء وفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ، الحملة للمرور على بعض مخازن الأدوية للتأكد من تراخيصها.

أسفرت عن تحرير المحضر رقم 2022/35656 جنح مركز الزقازيق ضد "س . ه‍ . ح" صاحب مخزن أدوية بندر الزقازيق، لإدارته مخزن أدوية بدون ترخيص وحيازة أدوية منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر تقدر قيمتها السوقية 2 مليون و500 ألف جنيه.