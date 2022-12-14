ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمخزن بالشرقية بـ2.5 مليون جنيه

ضبطت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالشرقية، أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل أحد المخازن يُدار بدون ترخيص خلال حملات رقابية بالزقازيق، بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه، في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لمتابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المعلنة والحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين بالشرقية، برئاسة محمد الميهي مدير عام الإدارة وهيئة الرقابة على الدواء وفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ، الحملة للمرور على بعض مخازن الأدوية للتأكد من تراخيصها.
أسفرت عن تحرير المحضر رقم 2022/35656 جنح مركز الزقازيق ضد "س . ه . ح" صاحب مخزن أدوية بندر الزقازيق، لإدارته مخزن أدوية بدون ترخيص وحيازة أدوية منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر تقدر قيمتها السوقية 2 مليون و500 ألف جنيه.
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