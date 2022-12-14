صحة الإسماعيلية: تغطية 99% من مستهدف "الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال"

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة، أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال بالإسماعيلية، حققت نسبه تغطية 99% من المستهدف الكلى للمحافظة والبالغ عددهم 228,988 طفل من عمر يوم وحتى خمس سنوات وذلك قبل إنتهاء اليوم الأخير للحملة من خلال 764 فريق ثابت بالمراكز والوحدات ومكاتب الصحة ومتحرك من شقة لشقة.

وأشار "حطب" أن ذلك النجاح يرجع إلى التخطيط الجيد للحملة والتدريب المسبق لأعضاء الفرق المشاركة وتكثيف الجهود منذ الساعة الأولى لإنطلاق الحملة والعمل على تحقيق أكبر مستهدف مُمكن خلال الأيام الأولى للحملة وإلتزام جميع الفرق الثابتة والمتحركة بالتوقيتات وخطوط السير وفقا للخطة الموضوعة على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة فضلا عن استعراض نسب المستهدف يوميا ومناقشة اى معوقات وسرعه علاجها وتلافيها وتضافر الجهود من أجل الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

منوهاً بإستمرار الفرق الثابته بجميع مراكز ووحدات ومكاتب الصحة بالمحافظة غدا الخميس بتطعيم اى طفل تخلف عن التطعيم لأى سبب خلال أيام الحملة والتى استمرت من يوم الأحد 11 ديسمبر وحتى اليوم الأربعاء 14 ديسمبر.

وتوجَّه وكيل وزارة الصحة بجزيل الشكر لكل من ساهم فى نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسماعيلية من مديرى الوقائي بالمديرية والادارات المعاونة ومديرى الإدارات الصحية ومديرى الوقائي ومراقبى التطعيمات ومشرفى الخطوط بالإدارات الصحية ورؤساء المدن والاحياء على مستوى المحافظة والمتطوعين من طلبة مدرسة التمريض .