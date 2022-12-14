اليوم السابع
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سعر الذهب الآن فى مصر يسجل 1700 جنيه للجرام

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:30 م
سعر الذهب الآن فى مصر يسجل 1700 جنيه للجرام سبائك الذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم في السوق المصري، وسط تغيرات لحظية في سعر الذهب مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمقرر إعلانه مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1700 جنيه الآن وقت صياغة هذه السطور.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1457 جنيها.

عيار 21 سجل 1700 جنيه.

عيار 24 سجل 1947 جنيها.

الجنيه الذهب 13600 جنيها.

 

ويترقب السوق الأمريكي هذا الأسبوع إعلان نتائج قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 ومخزونات الخام الأمريكي أيضا، وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة في حركة الذهب عالميًا هذا الأسبوع، ومن المقرر إعلان نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة اليوم.
 
وأشارت إلى أنه من المرتقب إعلان الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والإنتاج الصناعي الصيني وقرار الفائدة من بنك إنجلترا وكذلك قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وطلبات الإعانة الأمريكية يوم الخميس 15 ديسمبر الجارى، ومن المقرر إعلان مبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر مديري المشتريات في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات في بريطانيا وأسعار المستهلكين في منطقة اليورو يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.
 
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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