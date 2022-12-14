رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة تعزيز الشراكة الإقليمية لتحقيق التنمية

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أكد رئيس الوزراء العراقي، شياع محمد السوداني، ضرورة تعزيز الشراكة الإقليمية مع الدول والمنظمات، لما فيه مصلحة الشعب العراقي والشعوب الصديقة؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، الثلاثاء أن السوداني استقبل، وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط في المؤسسة، أفتاب أحمد، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون المالي والاقتصادي المختلفة بين العراق ومؤسسة التمويل الدولية.



وأضاف السوداني، أن الحكومة العراقية عازمة على تنفيذ برنامجها المتضمن الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقوية البيئة الجاذبة للاستثمارات في العراق، مؤكدا انفتاح بلاده على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية.



من جهته، أكد وفد المؤسسة الدولية، الرغبة بالشراكة مع العراق، واستكمال التعاون في برامج التنمية، بما يعزز البنى التحتية والتنمية طويلة الأمد لاقتصاد العراق.