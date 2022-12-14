اليوم السابع
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خلال ساعات.. الحكم على عضو مجلس إدارة شركة أدوية استولى على 5 ملايين جنيه

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:00 ص
خلال ساعات.. الحكم على عضو مجلس إدارة شركة أدوية استولى على 5 ملايين جنيه محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الأربعاء، حكمها على عضو مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، بتهمة الاستيلاء علي نحو 5 ملايين جنيه من جهة عمله.
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهم مدير المبيعات وعضو مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية في القضية المسجلة برقم 91 لسنة 2022 جنايات أموال عامة عليا، أنه في غضون الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019 بدائرة قسم مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، بصفته عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة ومدير مبيعاتها، استولى بغير حق وبنية التملك علي أدوية وأموال مملوكة لجهة عمله، وجدت في حيازته بسبب وظيفته والبالغ قيمتها أربعة ملايين وثمانمائة أثنين وستين ألفا وخمسمائة جنيها مصرياً، بأن استولي علي  عدد ثلاثمائة وسبعة وخمسين عبوة من العينات المجانية لدواء مرضي السرطان " ASParagineaSE VL " البالغ قيمتها أربعة ملايين وأربعمائة واثنين وستين ألفا وخمسمائة جنيها مصريا، ومبلغ مالي ناتج فروق المناقصات المبرمة بين جهة عمله والشركة المصرية لتجارة الأدوية.
 
وكان ذلك بطريق الحيلة بأن خاطب الشركة المصنعة للأدوية بصفة جهة عمله وكيلها كمكتب علمي لجهة عمله "وهمي غير صادر ترخيص بإنشائه "، وطلب منها إرسال عينات مجانية للدعاية وللتبرع بها لجهات معينة ضمن شحنات الأدوية المرسلة ثم خاطب الشركة المصرية لتجارة الأدوية ، المسئولة عن الاستيراد والتوزيع بطلب العينات لتوزيعها واستبدال قيمة فروق المناقصات المستحقة لجهة عمله بمائة عبوة لدواء مرضي السرطان، واحتبس لنفسه من غير حق هذه الأموال.

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