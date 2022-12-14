حصاد الوزارات.. التعليم: امتحانات الفصل الدراسى الثانى تتضمن مناهج الترم حتى أبريل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا الخميس فى 3 محافظات
الصحة تطلق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم
مواعيد إجازة نصف العام 2023.. اعرف التفاصيل
الصحة: فحص 351 ألف تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
التعليم: المشروعات البحثية ينفذها طلاب السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى
التعليم توجه بإضافة روابط المناهج المطورة على مواقع المديريات
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