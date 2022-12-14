اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 06:04 م
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حصاد الوزارات.. التعليم: امتحانات الفصل الدراسى الثانى تتضمن مناهج الترم حتى أبريل

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 05:02 م
حصاد الوزارات.. التعليم: امتحانات الفصل الدراسى الثانى تتضمن مناهج الترم حتى أبريل وزارة التربية والتعليم
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
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