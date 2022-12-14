حبس الزوج المتهم بقتل زوجته وطفلها فى بولاق الدكرور 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس زوج متهم بقتل زوجته وطفلها في بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثامين وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل وطفلها مخنوقين داخل شقة في بولاق الدكرور، واتهام زوجها بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة وطفلها داخل شقة في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثروا على الجثتين، ووجه شقيق المتوفاة اتهاما لزوجها بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.