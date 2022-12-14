جهاز تنمية المشروعات يعقد ندوة بالشاب والرياضة عن الفرنشايز.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، ندوة عن الفرنشايز، وذلك فى إطار ما يقدمه الجهاز من خدمات غير مالية برئاسة الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر صرح بذلك يسرى كفافى وكيل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

ومن جانبه قال نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنميه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر بسوهاج على التعاون الدائم بين فرع الجهاز بسوهاج ومديريه الشباب والرياضه بسوهاج في تنفيذ ندوات وتدريبات رياده الأعمال والتعاون الدائم لنشر فكر وثقافه العمل الحر.

وأضاف الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب بسوهاج على أهمية هذه الندوات والتدريبات للشباب من خلال تعريفهم بأهميتها من خلال الحصول على الامتياز التجارى وأهميته. نفذ التدريبات أسامة محمود عبد الرحمن مدرب جهاز تنمية المشروعات ونائب مدير بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج.

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، قام قبل ذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية، اليوم الخميس، ندوة لعرض المزايا والتيسيرات الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة، بموجب قانون التعاقدات العامة وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يأتى ذلك فى إطار ما يقدمه الجهاز من خدمات غير مالية برئاسة الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ناقشت الندوة، تحديد التعريف بالمفاهيم والأهداف للقوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية، وخطوات التعرف على فرص التعاقدات الحكومية، بحضور ثروت محمد خبير التعاقدات الحكومية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومدير إدارة متابعة التعاقدات الحكومية، ونادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج والنائب خالد ابو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، وحشمت الجندى عضو مجلس الإدارة، وأعضاء الغرفة التجارية.

كما ناقشت الندوة كيفية التسجيل على البوابة والجهات الحكومية، والتأهيل المسبق والشكل القانونى للمنشأة، ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات، وكيفية إعداد عطاء سليم، وأحكام التريسة والتعاقد، وتحرير العقود القواعد العامة فى الصرف والسداد، واستيفاء العروض الفنية.