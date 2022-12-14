جامعة طنطا تنظم قافلة طبية للكشف على نزلاء دار المسنين بطنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية إلى دار المسنين بطنطا، قدمت خلالها خدماتها فى العديد من التخصصات الطبية، وتوقيع الكشف الطبى الدقيق على النزلاء بدار المسنين، مع صرف كافة الأدوية حسب احتياج كل حالة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن القافلة الطبية التى نظمتها الجامعة اليوم تأتى ضمن سلسلة من القوافل الطبية التى تقوم الجامعة بتنظيمها انطلاقاً من مسؤليتها المجتمعية، لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية الشاملة للمرضى، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على توفير الدعم الكامل للجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التى ترعى المسنين.

أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للنزلاء بالدار، مشيراً إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على كافة النزلاء، إضافةً إلى إجراء زيارات دورية إلى الدار، مؤكداً على استعداد المستشفيات الجامعية لتقديم الرعاية الطبية لكافة النزلاء بالدار، إضافةً إلى إرسال أطباء لمناظرة الحالات الطارئة طوال الوقت.

أضاف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا أن القافلة قدمت الرعاية الصحية للمرضى فى العديد من التخصصات، حيث قام بتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الدكتورة مى سلامة أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، والدكتورة حنان السعدنى أستاذ الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل والدكتور محمد سرحان بقسم أمراض الباطنة العامة.