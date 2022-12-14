تموين دمياط تعلن فتح باب تقديم الأرز أمام المزارعين لمنتصف يناير المقبل‎‎

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التموين بدمياط، مد فترة تسجيل كميات الأرز وكذلك المخازن السرية حتى يوم 25 ديسمبر الجارى، وذلك للاطلاع على كافة الكميات المتواجدة بالأسواق لطرحها أمام الجمهور بالأسعار المقررة.

كما أعلنت مديرية التموين أيضا فتح باب توريد الأرز أمام المزارعين حتي 15 يناير 2023 القادم، وفقا لخطة وزارة التموين لتوفير سلعة الأرز بمخازن القطاع العام.

وأضاف المهندس على الغزاوي وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه يتم الآن حصر المزارعين المخالفين للتوريد، موضحا أن المديرية وجهت خطابات لهم بشأن إتمام عمليات التوريد المنصوص عليها.

وأوضح وكيل تموين دمياط، أن هناك استثناء لمن يملكون حيازة فدان أو اقل من توريد الارز لمضارب الحكومة بالمحافظة، موضحا أن هناك إجراءات مشددة بشأن المخالفين حال انتهاء المدة المقررة تصل إلي تحرير المحاضر ومطالبة المزارع المخالف بفروق الاسعار الخاصة بكميات الأرز التي لم يتم توريدها والبالغة طن لكل فدان.