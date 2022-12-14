اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 05:04 م
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تعرف على حركة التنقلات المحدودة لسكرتارية المدن والقرى بقنا

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:58 م
تعرف على حركة التنقلات المحدودة لسكرتارية المدن والقرى بقنا قنا
قنا صابر سعيد

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أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، القرار رقم 561 لسنة 2022 ، لحركة تنقلات في المحليات بمحافظة قنا، ونص القرار على ندب عاطف عوض الله عيسي حامد،  الموظف بمجلس مدينة أبوتشت، للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وندب علي حسين محمد علي، الموظف بمجلس مدينة قوص، للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وندب رزق عزت عبد الموجود سقاو، من مجلس مدينة أبوتشت، للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت،
 
وندب علاء راشد عبد العزيز، من مجلس مدينة فرشوط، للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ندب ابتسام سماسيرى حنفى، للقيام بأعمال سكرتير الوحدة المحلية لقرية القارة التابعة لمركز ومدينة أبوتشت.
 

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