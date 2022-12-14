تطعيم 586 ألفا و476 طفلا ضد شلل الأطفال بالفيوم

الفيوم- رباب الجالى

قال الدكتور محمد عبد التواب، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم حتي اليوم، الأربعاء، تطعيم 586 ألفا و476 طفلا، بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

ولفت مديرالطب الوقائي، إلى أنه خلال اليوم الأول من الحملة تم تطعيم 363 ألفا و457 طفلا، بنسبة 60٪ من الأطفال المستهدفين من الحملة بمحافظة الفيوم، وارتفع عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم في البوم الثاني إلى 540 ألفا و351 طفلا، بنسبة 90 ٪ من الأطفال المستهدفين، وخلال اليوم الثالث من الحملة ارتفع العدد إلى 586 ألفا و476 طفلا لتحقق الحملة حتي صبح اليوم الثالث تطعيم 98٪ من الأطفال المستهدفين.



وكان واصل 1778 فريقًا ثابتًا ومتحركًا للتطعيم ضد شلل الأطفال، تابعة لمديرية الشؤون الصحية بالفيوم، أعمالهم في تطعيم الأطفال ضد هذا المرض، في جميع أنحاء المحافظة، وتنتهي أعمال الحملة القومية، اليوم الأربعاء ، وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، لتقوية مناعة هؤلاء الأطفال ضد هذا المرض.



وعقدت إدارة الطب الوقائي بالمديرية، برئاسة الدكتور محمد عبد التواب، مدير الإدارة، اجتماع إشرافي، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ووائل صابر، مشرف عام وزارة الصحة على الحملة بالفيوم.



وصرح وكيل الوزارة، أن فاعليات الحملة، انطلقت، أمس، من المركز الطبي الحضري بالحادقة، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وأعلن مدير الطب الوقائي بالمديرية، أن الحملة تمكنت من تطعيم 363459 طفل، بنسبة 61% من المستهدف في اليوم الأول من الحملة، ومن جهتها، أوضحت الدكتورة أسماء مصطفى، مديرة التطعيمات بالمديرية، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين، عن طريق نقط بالفم.



وناقش الاجتماع، انجازات الإدارات، خلال اليوم الأول من الحملة، وأوصى ضرورة تلافي السلبيات في حال وجودها، وقد حضر الاجتماع، مديري الإدارات الصحية، وفرق إشراف المديرية والإدارات، بقاعة الدكتور محسن فتيح، بالتنسيق مع إدارة التدريب.



الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (1)



الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (2)