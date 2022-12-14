اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 08:24 م
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تشييع جثمان مسن لقى حتفه فى مشاجرة بطنطا

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:42 م
تشييع جثمان مسن لقى حتفه فى مشاجرة بطنطا تشييع جثمان مسن لقى حتفه في مشاجرة بطنطا
الغربية مصطفى عادل

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شيع أهالى قرية كفر شماخ، مركز  كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثمان مسن بعد وفاتع فى مشاجرة متأثرا بإصابته بقالب طوب بعد التعدى عليه بسبب الخلاف على تروسيكل.
 
 
كان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة الغفران ووفاة أحد الأشخاص.
 
 
انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين رجل فى العقد السادس من العمر وآخرين بسبب تروسيكل قامت على إثرها والدة الطرف الثانى بضربه على رأسه بقالب طوب وتوفى متأثرا بإصاباته.
 
وتم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مدير امن الغربية

طنطا

مشاجرة

كفر الزيات



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