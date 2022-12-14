تشييع جثمان لاعب مطروح إلى مثواه الأخير بحضور المئات لتوديعه

كتب –أحمد الزغبي

شيع أهالى محافظة مطروح، اليوم، الأربعاء، جثمان سامي سعيد، لاعب كرة القدم، المتوفى أمس أثناء مباراة رسمية بالقسم الثالث، وذلك من مسجد الفتح بمدينة مطروح.

وشهد تشييع جثمان اللاعب إلى مقابر المغاربة بمدينة مرسى مطروح، عقب صلاة الجنازة بمسجد الفتح، حضور الأقارب وأصدقاء اللاعب والمئات من أبناء محافظة مطروح، ومن المقرر إقامة العزاء في منطقة الشارع الجديد بجوار مسجد أهل الحديث في مطروح.

كان زملاء اللاعب سامي سعيد قد فوجئوا بسقوطه فى أرضية المباراة، مما أدى إلى الهلع والإسراع في نقله وعمل الإسعافات الأولية، وتم على الفور نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى مطروح العام.

وكانت مستشفى مطروح العام، استقبلت اللاعب سامي سعيد محمد القطعاني والذي يبلغ من العمر 43 سنة مصابا بهبوط حاد بالدورة الدموية وتوفى على الفور.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام بالتحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.