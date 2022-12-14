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تجديد حبس البلوجر هدير عاطف و3 آخرين 15 يوما لاتهامهم بالنصب والاحتيال

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 02:20 م
تجديد حبس البلوجر هدير عاطف و3 آخرين 15 يوما لاتهامهم بالنصب والاحتيال المتهمون
كتب أحمد حسني

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قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، تجديد حبس البلوجر هدير عاطف و3 آخرين، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
وكانت الداخلية قد كشفت ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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