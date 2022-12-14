بدء تشغيل لجنة هرمون النمو لخدمة الحالات المرضية من بنى سويف والفيوم.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

بدأ العمل بلجنة هرمون النمو بمقر عيادة الصحة المدرسية التابعة لفرع تأمين بني سويف، وذلك في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحى، للتيسير على المرضى والمنتفعين من خدمات التأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في هذا الجانب.

وأوضح الدكتور محمد يحيى مدير فرع بني سويف، أن اللجنة تستقبل الحالات من مرضى محافظتى بنى سويف والفيوم، وتعتبر إضافة نوعية لمنظومة الخدمات بالتامين الصحي ، لاسيما في مجال تخفيف الأعباء عن المنتفعين من خدمات التأمين وعدم الحاجة للسفر إلى القاهرة ، وتجنب طول مدة الانتظار التي كانت تصل في بعض الأحيان لبضعة شهور بسبب إدراج الحالات على قوائم انتظار.

وأضاف" يحيى" أن اللجنة قد بدأت أعمالها بالصحة المدرسية بميدان مولد النبي، وفي حضور الدكتور رضا محمود مدير عام الشئون الطبية، الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات، الدكتورة دعاء أحمد صلاح مدير عيادة الصحة المدرسية، مبيناً أن موعد عمل اللجنة الثلاثاء من كل أسبوع، حيث تضم الدكتورة هويدا خيرى استشاري غدد الأطفال، الدكتور محمود هديب استشاري أطفال، الدكتور أسامة عبد العظيم استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي ، الدكتورة لمياء ذو الفقار أخصائي أطفال ، ويتم عرض الحالات علي اللجنة بعد العرض على الدكتورة غادة عثمان أخصائي الغدد الأحد كل اسبوع لتشخيص الحالة وتحضيرها بطلب الفحوصات اللازمة قبل العرض على اللجنة، مع تخصيص رقم محمول للحجز والاستفسار 01103060794.

فيما أفادت الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات، بأحقيه مريض التأمين الصحى بنى سويف فى الحصول على خدمة متميزة دون إرهاق أو مشقة السفر للقاهرة حرصا علي راحة المرضي،مؤكدة على أن عمل لجنة هرمون النمو، تعتبر إضافة قوية لمنظومة الخدمات التي يقدمها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة بني سويف.

من جانبها أشارت الدكتورة دعاء صلاح مدير الصحة المدرسية ببني سويف، إلى بدء عمل اللجنة يأتي ضمن العديد من الخدمات المستحدثة بعيادة الصحة المدرسية ، والتي من أبرزها عيادات المسالك ، القلب، التغذية العلاجية، المناعة، موضحة أن الصحة المدرسية تقدم خدماتها لأكثر من 329 ألف مستفيداُ منهم 214 ألف و450 من الطلاب وتلاميذ المدارس التعليم العام والأزهرى.



لجنة هرمون النمو لخدمة الحالات المرضية (1)



لجنة هرمون النمو لخدمة الحالات المرضية (2)



لجنة هرمون النمو لخدمة الحالات المرضية (3)



لجنة هرمون النمو لخدمة الحالات المرضية (4)