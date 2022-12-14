بحث جديد يوضح أسباب تأخر الكلام لدى الأطفال

كتبت فاطمة ياسر

وجد الباحثون أن الأنواع المحددة من الكلمات التي يعرفها الأطفال أولاً يمكن أن تكون مؤشرًا مبكرًا على الصعوبات اللغوية، فتشير الورقة البحثية التي نشرت في دراسة جديدة بقيادة الأستاذ الدكتور لين بيري متخصص في تنمية اللغة عند الأطفال، ، موضحة أن التأخر أو أو اضطراب اللغة تعد هذه الاختلافات في تكوين مفردات الأطفال المرتبطة بنتائج اللغة طويلة المدى.

ونُشرت هذه الدراسة في مجلة Developmental Science ، وأشارت إلى أن عدد الكلمات التي يعرفها الأطفال الصغار تسمي الأشياء المتشابهة في الشكل ، مثل الكأس والكرة والملعقة أي "الأسماء المستندة إلى الشكل"، ويمكن أن تفرق بين الأطفال الذين يعتبرون متأخرين في سن المراهقة وأولئك الذين لديهم تأخيرات مستمرة بعد شهور أو سنوات.

وقال بيري ، إن بعض الأطفال الذين تأخروا في التحدث وأظهروا تأخيرات أولية في مفرداتهم كأطفال صغار، يدركون في النهاية مفردات ذات حجم نموذجي، ونطلق على هؤلاء الأطفال حديثي الولادة المتأخرين ولكن لا يبدو أن بعض المتحدثين المتأخرين يلحقون بالركب.

ويضيف أنه خلال هذه الدراسة أردنا معرفة الأطفال الذين يعانون من بطء في تطوير المفردات الأولية والذين قد يكونون متأخرين في النمو ، وأيهم قد يكون لديهم تأخيرات مستمرة في نمو المفردات.

ويمكن أن يكون التأخير المستمر أيضًا مؤشرًا على اضطراب اللغة التنموي. ولكن لا يتم تشخيصها عادةً حتى سن المدرسة ، لأنه لا توجد أي مؤشرات مبكرة جيدة لمن قد يلحق بالركب ومن قد يحتاج إلى مزيد من الدعم، وذلك وفقا لما أشارت إليه أستاذة سارة كوكر مساعدة في علم النفس في جامعة ولاية أوكلاهوما.

مشيرة إلي أن الهدف من الدراسة هو معرفة ما إذا كان نوع الكلمات التي يعرفها الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة يمكنه التنبؤ بالتأخيرات اللاحقة.

ويشير العمل السابق لفريق البحث إلى أن معظم الأطفال الذين لديهم تطور نموذجي للمفردات يتعلمون الكثير من الأسماء المستندة إلى الشكل أثناء الطفولة.

فعندما يتعلم الأطفال كلمة مثل" فنجان "، فإنهم يكتشفون أنه على الرغم من وجود ألوان ومواد مختلفة للأكواب ، فإنهم جميعًا لديهم نفس الشكل التقريبي ، وهو نفس الشيء مع الملعقة ، والكرة ، والطاولة ، وما إلى ذلك.

فبمجرد أن يتعلم الأطفال الكثير من هذه الأسماء المستندة إلى الشكل ، فإنهم ينتبهون تلقائيًا إلى الشكل أثناء تعلمهم كلمات جديدة ويمكنهم البدء في تعلم كلمات جديدة بسرعة أكبر.

لذلك يعتقد أن معرفة الأسماء المستندة إلى الشكل قد تكون مهمة للتحقيق في الأطفال الذين يتحدثون في وقت متأخر .

استخدم الفريق مجموعات بيانات مكثفة لتطوير المفردات في ثلاث مجموعات تضم أكثر من 800 طفل من الذين تأخروا في التحدث في مرحلة الطفولة ، لكنهم حصلوا على مفردات ذات حجم نموذجي أكبر بعد شهور، فأولئك الذين تأخروا في التحدث في مرحلة الطفولة واستمروا في التأخير في مفرداتهم بعد أشهر و والأطفال الذين لديهم حجم المفردات بشكل نموذجي خلال كلتا الفترتين الزمنيتين.

واستخدم الفريق مقياسًا لتقرير الوالدين لمعرفة مفردات الأطفال عندما كان عمر الأطفال حوالي 16 شهرًا ومرة ​​أخرى عندما كان عمرهم حوالي 28 شهرًا لتقييم نسبة الأسماء المستندة إلى الشكل التي يعرفها الأطفال ، والتحكم في حجم مفرداتهم. ففي عمر 16 شهرًا ، كان هؤلاء الأطفال الذين سيصبحون متحدثين متأخرين مستمرين يعرفون نسبة أقل من الأسماء القائمة على الشكل مقارنة بالأسماء المتأخرة والمتحدثين العاديين.

تمت متابعة مجموعة فرعية من المشاركين حتى بلوغهم السابعة من العمر لمعرفة ما إذا كان أي منهم قد تم تشخيصه بمرض التصحر. الأطفال الذين تم تشخيصهم لاحقًا بمرض DLD يعرفون أيضًا نسبة أقل من الأسماء القائمة على الشكل في عمر 16 شهرًا مقارنة بالأطفال الآخرين.

يقول بيري إن الدراسة يمكن أن تكون مفيدة للآباء ومعلمي الأطفال الأوائل وأخصائيي علم أمراض النطق واللغة الذين يعملون مع الأطفال الصغار الذين يعانون من تأخر لغوي.