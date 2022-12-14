انهيار منزل من طابقين أثناء ترميميه وإصابة مالكه بالمراغة فى سوهاج

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمالى محافظة سوهاج انهيار منزل مكون من طابقين أثناء قيام مالكه بأعمال ترميمه، مما نتج عنه إصابة مالك المنزل وتم إخطار الوحدة المحلية لمدينة المراغة، التى اتخذت الإجراءات اللازمة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بحدوث انهيار لمنزل دائرة مركز المراغة ووجود مصاب، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عبد السلام رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بحدوث انهيار بمنزل دائرة المركز وتبين أنه أثناء قيام "إسحاق.ل" 58 سنة عامل بناء ويقيم دائرة المركز بأعمال ترميم بمنزل مكون من طابقين ملك المدعو "وليد.م" 36 سنة عامل ويقيم دائرة المركز انهار المنزل بالكامل ما نتج عنه إصابة مالكه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبسؤال مالك المنزل بمضمون ما تقدم أرجع الأول سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة والإدارة الهندسية والتي انتقلت لاتخاذ اللازم وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.