اليوم.. القوافل العلاجية الشهرية لـ"حياة كريمة" تبدأ عملها بقرى مرسى علم

تنطلق اليوم الثلاثاء ولمدة 4 ايام القوافل العلاجية، الشهرية، والتابعة لمبادرة حياة كريمة، أعمالها بقرى مدينة مرسى علم، حيث تبدأ اليوم وغدا بقريتى حماطة، وأبو غصون، جنوب المدينة، لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج على الأهالى مجانا.

وتبدأ بعد غدا عملها بوحدة طب الأسرة بمدينة مرسى علم ولمدة يومين أيضا يتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الإشاعات والتحويل الى المستشفيات إذا لزم الأمر مجانا.

من جانبه كان أكد الدكتور وسم أدوارد مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن قوافل شهر ديسمبر الجارى بدأت يوم 6 من الشهر الجارى بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير جنوب المحافظة، واستغرقت يومين بها.

وأضاف مدير إدارة القوافل العلاجية، أن القوافل انطلقت بعد ذلك لمدة يومين إلى قرية الخير وابرق يومى 8 و9 ديسمبر الجارى، ثم منطقة أبو رماد بحلايب لمدة يومين 10 و11 ديسمبر، ومن أبو رماد إلى حلايب، حيث تم الكشف الطبى على أهالى حلايب يومى 12 و13 ديسمبر الحارى ويتم ضرف العلاج وإجراء الفحوصات والأشعة مجانا.

وتابع أن القوافل تتوجه من حلايب جنوبا إلى مدينة مرسى علم لمدة 4 ايام ثم إلى سفاجا، حيث يتم إجراء الكشف الطبى على اهالى أن الحويطات والنصر يومى 18 و19 ديسمبر الجارى.

وتختتم القوافل العلاجية خلال ديسمبر الجارى أعمالها بقرية الزعفرانة شمال رأس غارب لمدة يومين 20 و21 ديسمبر حيث يتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا للمواطنين.