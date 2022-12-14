الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة بالميدان بالمنطقة الغربية

كتب زكى القاضى

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى داخل القوات المسلحة مشيرًا إلى أن رجال المنطقة الغربية العسكرية يجددون العهد لله والوطن على الإستمرار فى بذل الجهد والإستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكليف به من مهام فى سبيل أمن مصر وحماية مقدساتها.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجية الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان، وإستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية.

وفى نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مقدمًا لهم الشكر على ما يبذلوه من جهد مشيدًا بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ البيان، كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والإستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية، وطالبهم بأن يكونوا قدوة فى الإنضباط والتفانى فى أداء مهامهم وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من ورش وهناجر الدعم الفنى للإطمئنان على الحالة الفنية للأسلحة والمعدات والمركبات، مشيدًا بما لمسه من كفاءة منظومة الدعم الفنى مما يسهم فى الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية.

حضر البيان عددا من قادة القوات المسلحة.