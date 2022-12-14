الداخلية تضبط 2023 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (2023) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (2) قضايا بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (4,060 طن أرز أبيض) ، (2) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (57,060 طن أرز أبيض) ، (87) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (647,560 طن أرز شعير) .. ضبط (11) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (26,043طن "سكر – مكرونة – زيت طعام" – 5,750 طن دقيق أبيض – 960 عبوة زيت طعام – 3650 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (649) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (10 طن "أسمنت" – 35,950 طن دقيق أبيض – 21,052 طن "سلع ومواد غذئية متنوعة وأعلاف" – 1240000عبوة مشروبات أعشاب 13329 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (955) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق بلدى مدعم – قضيتى "تجميع بطاقات تموينية – ماكينة صرف خبز" - 205 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 198 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 532 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (64,600 طن دقيق بلدى مدعم – 89 بطاقة تموينية – ماكينة صرف خبز) ، وكذا ضبط (34) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4,537 طن "سكر – زيت طعام – مكرونة" تموينى – 57100 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين" – 473 إسطوانة بوتاجاز) .. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (869,112 طن) أبرزها (64,600 طن دقيق بلدى - 41,700 طن دقيق أبيض - 61,120 طن أرز أبيض - 647,560 طن أرز شعير - 47,095 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة وأعلاف"- 4,537 طن "سكر – زيت طعام – مكرونة" تموينى – 1240960 عبوة "زيت طعام – مشروبات أعشاب" - 57100 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين" – 473 إسطوانة بوتاجاز – 89 بطاقة تموينية ذكية" – 1ماكينة صرف – 16979 عبوة سجائر- 10طن مود بناء "أسمنت") كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة شمال سيناء) لتصرفه فى كمية قدرها (52,7 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مضرب أرز - بمحافظة الدقهلية) وبحوزته كمية قدرها (40 طن أرز أبيض) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك مخبز سياحى - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (8,4 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة المنوفية) ، وبحوزته كمية قدرها (6,5 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة سوهاج) ، وبحوزته كمية قدرها (4 طن "أرز أبيض") معبأة داخل شكائر (3 طن سكر حر) معبأة داخل شكائر (960 عبوة زيت طعام) معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مصنع لتعبئة السكر التموينى - بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (3 طن سكر تموينى) مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (مالك محطة لتموين السيارات - بمحافظة القليوبية) لتجميعه كمية قدرها (33000 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (المدير المسئول عن مدشة لتجارة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (15 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء - بمحافظة المنوفية) ، وبحوزته كمية قدرها (10 طن أسمنت) بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (87) قضية بمضبوطات بلغت (647,560 طن"أرز شعير") وضبط (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (3,7 طن لحوم مجمدة – كبدة مجمدة – مصنعات لحوم مجمدة) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (3,1 طن مصنعات لحوم مجمدة) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن مخزن لمستلزمات المعامل الطبية بدون ترخيص - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (23800 عبوة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الجهات المختصة ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ،تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (37) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (16979عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).