وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن إنشاء قوات الفضاء الأمريكية في كوريا، وهي وحدة مكونة من القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا (USFK)، جاء في الوقت الذي تعمل فيه سول وواشنطن على تعزيز التنسيق الأمنى ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية المعقدة بشكل متزايد.

وقال مراقبون في سول "إنه من المتوقع أن تساعد الوحدة الجديدة في مراقبة واكتشاف وتعقب المقذوفات من الشمال وأماكن أخرى في عملية من المرجح أن تعزز قدرات الردع الشاملة للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

واستضاف قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، الجنرال بول لاكاميرا احتفالا بمناسبة إطلاق الوحدة الجديدة في قاعدة أوسان الجوية في بيونغتايك، على بعد 65 كيلومترا جنوب سول، وسيقود المقدم جوشوا ماكوليون الوحدة.

وتعد الوحدة إحدى الوحدات القليلة التابعة لقوة الفضاء الأمريكية التي سيتم إنشاؤها خارج البر الرئيسي الأمريكي، حيث أطلقت الخدمة المسلحة قيادة في قيادة المحيطين الهندي والهادئ في هاواي الشهر الماضي.