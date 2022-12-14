التحليل الإحصائى فى البحث العلمى برنامج تدريبى لأعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي عن "التحليل الإحصائى فى البحث العلمى"، والذي استهدف المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وأضاف أن البرنامج التدريبي تضمن العديد من الأهداف التفصيلية، منها التعريف بالبيانات الإحصائية وأنواعها سواء كانت وصفية أو كمية، بالإضافة إلى طرق أخذ العينات البحثية وكيفية معالجة البيانات ووضعها في الصورة الملائمة للتحليل الإحصائي.

وأضاف عبدالخالق التدريب اشتمل على التعريف بأنواع التجارب العلمية وأسس تصميم التجارب والطرق المختلفة للتحليل الإحصائي، وكيفية تحديد الطريقة الملائمة حسب نوع البيانات، إلى جانب تصميم التجربة والهدف من البحث.

وأوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن الهدف من التدريب هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة بتحليل بيانات البحث العلمي إحصائيا مع تغيير اتجاهاتهم إيجابياً نحو تبني تحليل بيانات أبحاثهم العلمية، مضيفاً انه تضمن استخدام برامج متنوعة للتحليل الإحصائي، إلى جانب توضيح كيفية تفسير نتائج التحليل الإحصائى وعرض النتائج البحثية في الصورة الملائمة للنشر العلمي.

جدير بالذكر أنه حاضر بالبرنامج التدريبي الدكتور نحيف محمد إبراهيم أستاذ الإحصاء وتحليل البيانات بكلية الزراعة ومنسق برنامج الإحصاء الحيوي الزراعي بالكلية والمدرب بالمركز.