افتتاح أول مركز لتأهيل وتعديل السلوك النفسى لأطفال المؤسسات الاجتماعية بالبحيرة

كتب مدحت وهبة

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة البحيرة المركز الأول بالوجه البحرى لتأهيل وتعديل السلوك النفسي لأطفال المؤسساتالاجتماعية والثاني علي مستوي الجمهورية، حيث يتخصص المركز المقام فى التوجيه والإرشاد النفسي والذى يأتي فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوفير كل آليات الدعم والرعاية.

وشهد الافتتاح الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة يرافقها محمد السيد وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة وبحضور اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأساتذة من جامعة دمنهور ومسئولى جمعية على بن أبى طالب.

ويهدف المركز إلى تأهيل وتعديل السلوك النفسي الخاص بأطفال المؤسسات الاجتماعية على مستوى المحافظة بجانب استقبال الحالات منخارج المحافظة، وتبلغ مساحة المبنى 150م2 تقريبا ومكون من خمسة طوابق ويضم قاعة اجتماعات ومطعم ومطبخ و9 غرف وغرفة جلسات.

ويقوم على المركز عدد من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والإداريين وأساتذة الجامعة لتوفير أفضل خدمة ممكنة للأبناء، ويعمل المركزمن خلال تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لتأهيل وتعديل سلوك أطفال مؤسسات الرعاية وإكسابهم السلوكيات والمهارات المناسبة وتوفير أساليبالتأهيل والتدخل المناسبة لحماية الأطفال من التعرض للخطر وتعديل السلوكيات الإيجابية وتعزيز الثقة لدى الأطفال من أجل بناء نظرة إيجابية تجاه أنفسهم ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم بما يجعلهم فاعلين في المجتمع.