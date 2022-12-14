استخدام الأجهزة الرقمية لتهدئة الأطفال يأتي بنتائج عكسية.. طرق بديلة

كتبت فاطمة ياسر

يعتقد البعض أن تسليم جهاز رقمي لطفل في مرحلة ما قبل المدرسة يقدم حلًا سريعًا لتهدئته، ولكن تشير نتائج الدراسات الجديدة إلى أن هذه الاستراتيجية المهدئة يمكن ربطها بتحديات سلوك أسوأ في المستقبل.

وارتبط الاستخدام المتكرر للأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لتهدئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-5 سنوات بزيادة عدم التنظيم العاطفي لدى الأطفال، وخاصة عند الأولاد، وفقًا لدراسة أجرتها Michigan Medicine في JAMA Pediatrics .

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة جيني راديسكي ، دكتوراة في الطب، طبيبة الأطفال السلوكي التنموي في مستشفى تابع لجامعة ميتشيجان، إنه في مرحلة الطفولة المبكرة، قد تحل الأجهزة محل الفرص لتطوير طرق مستقلة وبديلة للتنظيم الذاتي، وشملت الدراسة 422 من الآباء و 422 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3-5 شاركوا بين أغسطس 2018 ويناير 2020 ، قبل أن تبدأ جائحة COVID-19.

قام الباحثون بتحليل استجابات الوالدين ومقدمي الرعاية لعدد المرات التي استخدموا فيها الأجهزة الرقمية كأداة مهدئة وارتباطات بأعراض التفاعل العاطفي أو خلل التنظيم على مدى ستة أشهر.

فيمكن أن تشمل علامات زيادة عدم التنظيم التحولات السريعة بين الحزن والإثارة ، وتغير مفاجئ في المزاج أو المشاعر ، وزيادة الاندفاع.

وتشير النتائج إلى أن الارتباط بين تهدئة الجهاز والعواقب العاطفية كان مرتفعًا بشكل خاص بين الأولاد الصغار والأطفال الذين قد يعانون بالفعل من فرط النشاط والاندفاع والمزاج القوي الذي يجعلهم أكثر عرضة للاستجابة بشكل مكثف لمشاعر مثل الغضب والإحباط والحزن

قال راديسكي: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن استخدام الأجهزة كوسيلة لإرضاء الأطفال المنفعلين قد يكون مشكلة خاصة لأولئك الذين يعانون بالفعل من مهارات التأقلم العاطفي".

وتشير إلى أن فترة ما قبل المدرسة إلى رياض الأطفال هي مرحلة نمو، حيث يكون الأطفال أكثر عرضة لإظهار سلوكيات صعبة ، مثل نوبات الغضب والتحدي والعواطف الشديدة. قد يجعل هذا الأمر أكثر إغراءً لاستخدام الأجهزة كاستراتيجية الأبوة والأمومة.

"تتعزز عادة استخدام الأجهزة لإدارة السلوك الصعب بمرور الوقت مع تقوية متطلبات وسائط الأطفال أيضًا. وكلما زاد استخدام الأجهزة ، قل تدريب الأطفال - وأولياء أمورهم - على استخدام استراتيجيات التأقلم الأخرى."

يمكن أن تساعد طرق التهدئة البديلة في بناء مهارات تنظيم المشاعر، فتقر راديسكي ، وهي أم لطفلين ، بأن هناك أوقاتًا يمكن فيها للوالدين استخدام الأجهزة بشكل استراتيجي لإلهاء الأطفال مثل السفر أو القيام بمهام متعددة في العمل. في حين أن الاستخدام العرضي للوسائط لشغل الأطفال أمر متوقع وواقعي ، فمن المهم ألا تصبح أداة مهدئة أساسية أو منتظمة.

يجب على أخصائي صحة الأطفال أيضًا بدء محادثات مع الآباء ومقدمي الرعاية حول استخدام الأجهزة مع الأطفال الصغار وتشجيع الأساليب البديلة للتنظيم العاطفي.

من بين الحلول التي يوصي بها Radesky عندما يميل الآباء إلى اللجوء إلى الجهاز:

-التقنيات الحسية: الأطفال الصغار لديهم ملامحهم الفريدة لأنواع المدخلات الحسية التي تهدئهم. يمكن أن يشمل ذلك التأرجح أو العناق أو الضغط أو القفز على الترامبولين أو سحق المعجون في أيديهم أو الاستماع إلى الموسيقى أو النظر إلى كتاب أو جرة لامعة.

-قم بتسمية المشاعر وماذا تفعل حيال ذلك: عندما يصف الآباء ما يعتقدون أن طفلهم يشعر به ، فإن كلاهما يساعد الطفل على ربط اللغة بحالات المشاعر ، لكنهما يُظهران للطفل أيضًا فهمهما. كلما زاد التزام الآباء بالهدوء ، يمكنهم أن يُظهروا للأطفال أن المشاعر "يمكن ذكرها ويمكن التحكم فيها".

-استخدام مناطق الألوان: عندما يكون الأطفال صغارًا ، فإنهم يجدون صعوبة في التفكير في المفاهيم المجردة والمعقدة مثل العواطف. مناطق اللون (الأزرق للملل ، والأخضر للهدوء ، والأصفر للقلق / المهتاج ، والأحمر للانفجار) يسهل على الأطفال فهمها ويمكن تحويلها إلى دليل مرئي محفوظ في الثلاجة ، ويساعد الأطفال الصغار على رسم صورة ذهنية لكيفية يشعر دماغهم وجسدهم. يمكن للوالدين استخدام مناطق الألوان هذه في اللحظات الصعبة ("إنك تتذبذب وفي المنطقة الصفراء - ما الذي يمكنك فعله للعودة إلى اللون الأخضر؟")

-تقديم سلوكيات بديلة: يمكن للأطفال إظهار بعض السلوكيات السلبية جدًا عندما يكونون منزعجين ، ومن الطبيعي أن ترغب في أن يتوقف هذا السلوك. لكن هذه السلوكيات تنقل المشاعر - لذلك قد يحتاج الأطفال إلى تعليمهم سلوكًا بديلًا أكثر أمانًا أو أكثر في حل المشكلات ليقوموا به بدلاً من ذلك. قد يشمل ذلك تعليم إستراتيجية حسية ("ضرب الناس يؤلمون ، يمكنك أن تضرب هذه الوسادة بدلاً من ذلك") أو تواصل أوضح ("إذا كنت تريد انتباهي ، فقط اضغط على ذراعي وقل" عفوا يا أمي ").