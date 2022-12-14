ارتفاع مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء الأغذية والتعليم والمقاولات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.4%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.9%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.7%، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 2.1%، وقفز قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%.

وزادت قطاعات العقارات، والرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.6%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%، 0.2%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات مصرية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 984.744 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.3 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.05%، والعرب على 12.19%، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 54.7 مليون جنيه، 143.7 مليون جنيه، 304.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 150 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 346.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 15378 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 2665 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 18384 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 6326 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 4247 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 3664 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1261 نقطة.