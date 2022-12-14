ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 15338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 2656 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 18431 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 6303 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 2862 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 4232 نقطة.