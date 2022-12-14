إزالة الإشغالات وضبط سيارة تجميع خردة برأس البر.. صور

دمياط ـ معتز الشربينى

تمكن رجال بوابات رأس البر بالتعاون مع قوات قسم شرطة رأس البر من ضبط سيارة ربع نقل يتم استخدامها في تجميع الخردة من رأس البر، يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة ،وتشديد الرقابة على بوابات المدينة

من ناحية اخري قامت الإدارة الهندسية وقطاع النظافة وقسم الإشغالات والورش الفنية والشئون القانونية ورخص المحلات بالوحدة بحملة مكبرة جديدة بالاشتراك مع قسم شرطة رأس البر لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية بالسحب والإزالة بعدد من مناطق المدينة، بالإضافة لرفع عدد من الإشغالات المخالفة والتي تعدى بها أصحابها على الطريق العام، يأتي ذلك ضمن سلسلة الحملات التي تشنها الوحدة بالمنطقة، وذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة.

يأتي ذلك تحت إشراف وليد الشهاوى رئيس مدينة رأس البر ونواب رئيس المجلس.



جانب من إزالة الإشغالات (1)



جانب من إزالة الإشغالات (2)